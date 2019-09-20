بالصور.. كشف حقيقة زواج نسرين طافش من إماراتي

دمشق(صدى):

انتشرت ” صورة ” جمعت الفنانة السورية نسرين طافش مع شاب إماراتي، قيل إنه كان زوجها قبل أن يتفصلا ويصبحا صديقين فقط.

وفي هذا السياق، رد الإعلامي والمذيع الإذاعي السوري نورس برو، وهو الرجل الذي ظهر في الصورة مع ” طافش ” على ما تردد عن حقيقة زواجه منها في السابق.

وقال ” نورس ” : ” هادا أنا قبل ١٢ سنة و الصورة من بعد كانت ضيفة عزيزة وكنت عم حاورها ببرنامجي بإذاعة، كنت عم ديرها بهداك الوقت ” .

وتابع: ” كان في معرفة و مودة بحكم اني كنت طالب سنة تانية بالمعهد العالي، وهيّ كانت بالسنة الرابعة ، الصورة والحوار بعد بسنوات قليلة طبعًا ” .

وأضاف ” برو ” عن نسؤين طافش: ” نسرين إنسانة محبة ولطيفة، وبعتذر على البوست مافي بالعادة شارك بهيك أمور بتتعلق بخصوصيات الناس، بس إقتضى التنويه بسبب انتشار الصورة ” .