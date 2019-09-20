الرياض تستضيف فعالية للدفاع السيبراني التنبئي

محمد السعران(صدى):

في حواره مع صحافيو الوطن: المملكة من أكثر الدول المهتمة بملف الأمن السيبراني في المنطقة

قال السيد “أناندا سودا”، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيكترامي» خلال مؤتمر صحفيا مع ملتقى صحافيو الوطن و مجموعة من الاعلاميين في الرياض شهده فندق برج رفال للحديث عن أهمية التصدي للهجمات الإلكترونية والتنبؤ بها، وكيفية الحفاظ على البيانات الشخصية والعامة من لصوص المعلومات.

وأكد سودا على أن المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تهتم بقضية الأمن السيبراني وتسعى إلى نشر الوعي الثقافي والتعمق في ملف صد الهجمات الإلكترونية على المستوى الحكومي والأفراد لذلك حرصت شركة «سبيكترامي» SPECTRAMI على اختيار مدينة الرياض والدمام لعقد مؤتمر توعي ولقاء كبار الإعلاميين والصحفيين بالمملكة.

وكشف “أناندا سودا” أن الحملة الترويجية لـ “الدفاع السيبراني التنبؤي من سبيكترامي 2019” ستكون بأحدث التقنيات التي ستركز على “الطريق من الوقاية إلى التنبؤ”، والتي تهدف إلى تثقيف المؤسسات حول مزايا نهج الأمن السيبراني التنبؤي مقابل النهج القائم على الوقاية أو الكشف للتهديدات الذي يجعل المؤسسات عرضة للخطر في بعض الحالات.

وأضاف أن الحملة ستسلط الضوء على الحلول والخدمات الرئيسية المصممة لدعم نموذج الدفاع السيبراني التنبؤي. لتوفر المبادرة بذلك منصة تفاعلية لنشر المعلومات والتواصل مع صناع القرار الأمني من معظم المؤسسات البارزة في المنطقة.

وختم “أناندا سودا”، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيكترامي» بالتأكيد على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التوعوية بهذا الملف الهام، مؤكدا على أن الأمن السيبراني يجب إن يعرف به كل صاحب مؤسسة أو شركة وكل مسؤول لحماية بياناته العامة والخاصة وقدم خالص شكره وتقديره لكافة الإعلاميين والصحفيين الحضور، كما أكد على ستعداده للعمل إلإعلامي مع صحافيو الوطن بشكل خاص فى المستقبل القريب.

من جانبه عبر رئيس مجلس ادارة صحافيو الوطن الاستاذ سعيد بن هليل العجل

عن شكره وتقديره للسيد “أناندا سودا” الرئيس التنفيذي للشركة وما تقدمه من خدمات للتصدي للهجمات الالكترونية بشتى أنواعها .

وأضاف العجل بان المملكة العربية السعودية باتت ولله الحمد من الدول التى يشار لها بالبنان وخاصة فيما يتعلق بالأمن السيبرالي

مضيفا ان عقد مثل هذه المؤتمرات سوف يسهم وبلا شك في نشر الثقافة والوعي حول خطورة الهجمات الالكترونية .

وفي ختام المؤتمر رحب الرئيس التنفيذي لشركة “سبيكترامي ” بفكرة توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع ” صحافيو الوطن ”

لإدراكه بالدور الفاعل الذي يقوم به الاعلام بهذا الخصوص تحديدا .