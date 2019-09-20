صحة الرياض تخصص 138 مركزا صحيا مناوبا في اجازة اليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، خصصت “صحة الرياض” نحو 138 مركز رعاية صحية أولية للعمل خلال اجازة اليوم الوطني ، في محافظات المنطقة.

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة د. أميرة بنت عبد المحسن الرصيص أن هذه المراكز المناوبة تعمل لمدد تبدأ من 8 ساعات يوميا وتصل لمدة 16 ساعة يوميا، فيما تتواصل ساعات العمل في عدد من المراكز إلى 24 ساعة.

ونوهت د. الرصيص أن “صحة الرياض” تحرص على استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من خدماتها … وبما يحقق تطلعاتهم .

وأوضحت أن هذه المراكز الصحية المناوبة تسعى الى توفير خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظات منطقة الرياض لأكبر فترة زمنية ممكنة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروفهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية .

وتحرص مديرية الصحة من خلال المراكز الصحية المناوبة في إجازة اليوم الوطني على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها، وتحقيقًا لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية، ضمن سعي صحة الرياض لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية.