اليوم.. انطلاقة كلاسيكو ساخن بين الأهلي المصري والزمالك

طلال الغامدي(صدى):

يشهد ملعب الجيش ببرج العرب اليوم الجمعة، الكلاسيكو الساخن بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل مسابقة الكأس، وذلك في النسخة 16 من الكأس السوبر المحلية والمؤجلة عن موسم 2017-2018.

ويأتي هذا “ الكلاسيكو ” بين قطبي الكرة المصرية بعد شهر و20 يومًا على مواجهتهما الأخيرة في الدوري في 28 يوليو، في ختام الموسم الماضي عندما فاز الأهلي 1-0.

حيث يستعد الأهلي للحفاظ على لقب جديد لتعويض جماهيره عن الخروج من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز، وبعث رسالة طمأنينة إلى جماهيره.

بيما يحاول الزمالك حصد اللقب الثالث تواليًا؛ بعد تتويجه بكأس الاتحاد الأفريقي وكأس مصر، ورفع معنويات لاعبيه قبل استضافة جينيراسيون فوت السنغالي.

يذكر أن ” الكلاسيكو ” سيقوده طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس برايخ، بحضور 10 آلاف مشجع بمعدل 5 آلاف لكل ناد.