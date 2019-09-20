تأثير صادم للجلوس فترات طويلة على الجسم
يضطر كثير من الأشخاص للجلوس فترات طويلة أثناء العمل ، أو نتيجة لتفرغهم عن الأنشطة وتفضيلهم للراحة ومشاهدة التليفزيون .
وعن ذلك يحذر الأطباء وفقاً لموقع ” healthline “من مخاطر الجلوس لفترات طويلة مما يسبب آلام متفرقة ، أو تغير بالمزاج العام ، وغيرها من المخاطر على النحو التالي:
1-تغير المزاج والميل للإصابة بالإكتئاب بسبب عدم ممارسة الأنشطة وتجديد الدورة الدموية .
2-زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب كالذبحة وانسداد الشرايين .
3-مشاكل بفقرات الظهر والرقبة خاصةً مع الجلوس بشكل خاطئ .
4-زيادة الوزن نتيجة لعدم حرق الدهون وتراكمها بالجسم .
alfahd42[ عدد التعليقات: 22659 ] نشر منذ 19 دقيقة
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