صحف إسبانية : برشلونة تفاوض مع غريزمان في 2018

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف إسبانية عن تفاوض برشلونة مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان ، عبر الرئاسل الإلكترونية ، حين كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد ودون اتصالات ولا إذن مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحف أنه بحسب الرسائل الإلكترونية طالب النجم الفرنسي بعمولة تبلغ 14 مليون يورو من برشلونة لمغادرة أتلتيكو مدريد.

وخصت العمولة عدة أطراف منها وكيل أعماله وشقيقته ووالده ومحامي العائلة الفرنسي ووكيل أعمال شارك في المفاوضات التي فشلت في صيف 2018، بينما كان الجزء الأكبر 7 ملايين يورو مخصصًا لمحامٍ في برشلونة شكل مفتاحًا في علاقة اللاعب مع برشلونة.

وأكدت الصحف، أن كل المفاوضات حول العمولة تمت حين كان غريزمان يلعب في أتلتيكو مدريد وفي وسط الموسم.