أبرزها المقارنة ووضع مواصفات خارقة .. أخطاء تؤخر زواج المرأة

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في العلاقات الاجتماعية ، عن أخطاء ترتكبها المرأة تؤدي إلى تأخر زواجها حتى عمر متقدم .

– توقع الالتزام التام منذ فترة الخطوبة : إن كنت قد تعرفت على شاب وتقدم إلى خطبتك، تجنبي إشعاره بأنه مقيد بهذه العلاقة وملتزم بها منذ اللقاء الأول، لأن شعور الرجل الأعزب بالالتزام يحتاج إلى فترة لينضج. لذا حاولي أن تمنحيه الوقت الكافي وعدم الإلحاح عليه ومراقبة تصرفاته منذ بداية العلاقة.

– وضع أمل كبير في أول شخص يتقدم لك : حاولي أن تتعاملي بواقعية إن تقدم شخص ما لخطبتك، وتجنبي وضع الكثير من الآمال على أن علاقتك به ستتوج بالزواج الناجح. عليك توقع الأسوأ، وعدم التسرع في اتخاذ القرار، وإلا ستصابين بخيبة أمل قد تترك آثاراً سلبية عليك وتؤدي إلى شعورك بالخوف من الارتباط.

– تحديد مواصفات خارقة لفتى أحلامك : ترتكب بعض النساء خطأ تحديد مواصفات خارقة قد لا تتوفر في الرجال الذين يطلبون الزواج منها، وهذا ما قد يؤدي إلى تأخر زواجها وإضاعة وقتها في الإصرار على مواصفاتها. لذا حاولي أن تكون مواصفات الرجل المطلوبة لديك معقولة، ففي نهاية المطاف أنت بحاجة لزوج يمكن التعويل عليه ويحترم كيانك ويتعامل معك بحب وحنان.

– المقارنة : تجنبي مقارنة وضعك بوضع صديقاتك، لأن المقارنة بالآخرين عادة ما تؤدي إلى رفع سقف المتطلبات والمواصفات لديك وتجعلك تنتظرين زوجاً مثل زوج إحدى صديقاتك أو أفضل منه، الأمر الذي قد لا يتحقق بسرعة.