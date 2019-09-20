« بيريس » يعلق على إقالة تييري هنري من تدريب موناكو

نواف السالم(صدى):

صرح روبير بيريس أن زميله السابق في آرسنال تييري هنري يستحق فرصة أخرى؛ بعد إقالته من تدريب موناكو في يناير.

وعن ذلك، قال ” بيريس ” : “ قابلت تييري قبل عدة أسابيع أثناء مواجهة توتنهام بإستاد الإمارات وهو ينتظر، إنه ينتظر شيئًا وتحديًا جديدًا، البعض يقولون ‬لكنه كان بمثابة خطأ مع موناكو‭’‬، أنا أقول لا ” .

وتابع: “ عندما تبدأ بهذا الشكل كما حدث مع تييري وتحصل على ثلاثة أشهر فقط، فمن الصعب إثبات أي شيء وخاصة في تلك اللحظة، موناكو كان سيئًا والوضع كان صعبًا بوجود العديد من الإصابات ” .

وأضاف اللاعب الفرنسي السابق: “ أبلغني أنها كانت تجربة جيدة مع موناكو، للأسف استمرت 3 أشهر فقط، لكنه جاهز، إنه جاهز لعمل جديد وينتظر شيئًا، أعتقد أنه يستحق فرصة ثانية وربما في الدوري الإنجليزي الممتاز ” .

يذكر أن ” هنري ” لم يستمر مع موناكو سوى ٣ أشهر، وتمت إقالة المدرب البالغ عمره 42 عامًا والفائز معه بكأس العالم كلاعب بعد الفوز في أربع من 20 مباراة وسط مخاوف من هبوط الفريق.