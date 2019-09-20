د.العنزي : اليوم الوطني مسيرة مملكة نحو القمة

سعيد العجل(صدى):

أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي بأن ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة يومُ مجيد نستذكر فيه مسيرة العطاء والنماء ونتأمل فيه بإجلال ما تحقق من إنجازات في مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحكيمة.

وقدم د.العنزي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89، الذي وحد بها جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ” طيب الله ثراه” البلاد وجعلها كالجسد الواحد، دفعًا بها للمجد والنماء والتطور.

ونوه د.العنزي بما حظيت الخدمات الصحية كغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية من رعاية واهتمام من ولاة الأمر حفظهم الله حيث بلغت المملكة مرتبة متقدمة في مستوى الخدمات الصحية كماً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية.

وقال د.العنزي: مدينة الملك سعود الطبية تحرص على أهمية تحسين جودة الأداء في تقديم خدمة صحية متكاملة،

وبين د.العنزي بأن سلامة المرضى تأتي ضمن أولويات المدينة الاستراتيجية، كونها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحيه ونسعى أن تكون نموذجا في تحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك من خلال المشاريع التطويرية ، ضمن إطار الجهود في تحسين جودة الأداء وسلامة المرضى، وفق أعلى المعايير العالمية.

وختم د.العنزي تصريحه سائلاً المولى القدير أن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يكلل مساعي قيادته وأبنائه لمواصلة مسيرة الرقي والنهضة والازدهار .