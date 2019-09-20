بالصور.. 7 خطوات بسيطة لتجهيز السيارة لاستقبال الخريف

أميرة خالد(صدى):

شدد خبير سيارات على ضرورة تجهيز السيارات لاستقبال تغيير الأجواء، كي يتم تفادي حدوث المشاكل أثناء القيادة ومن أهمها أولا.. فحص البطارية: تبدأ مشاكل البطارية في الظهور مع بداية فصل الخريف والشتاء، لذا يجب فحصها والتأكد من سلامتها، وفي حال ما كانت قدرتها قد ضعفت فيجب تغييرها.

ثانيا.. تجهيز الإضاءة والمصابيح: يجب فحص لمبات المصابيح لتغيير التالف بها، كما يجب تنظيف المصابيح والإشارات لرؤية أوضح.

ثالثا.. إجراء الصيانات والإصلاحات: لابد من إجراء الصيانات والإصلاحات على الفور، حتى لا تتعرض للمشاكل أثناء القيادة في الأجواء الممطرة، كما أن تأجيل الصيانة يسبب تفاقم الأعطال وتزيد تكلفة الإصلاح.

رابعا.. تنظيف الزجاج وفحص المساحات: قدوم الخريف تزيد فرص هبوط الأمطار وتدني الرؤية، لذا يجب تنظيف الزجاج الأمامي والخلفي، وفحص المساحات والتأكد من عملها بكفاءة، كما يفضل تغيير نصل المساحات لمواجهة الأمطار المحتملة.

خامسا.. ماء غسل الزجاج: يجب استكمال ماء الغسل مع المنظف، ويفضل أن يكون مع الإضافات الشتوية.

سادسا.. فحص ضغط الإطارات: تزيد فرصة سقوط الأمطار وتصبح الطرق زلقة، لذا يجب فحص ضغط الإطارات بصورة منتظمة، والتأكد من سلامة الإطارات وتغييرها في حال ما كنت تستخدم الإطارات الشتوية في الشتاء.

سابعا.. فحص المكابح: يجب تغيير الأجزاء التالفة للمكابح والتأكد من كفاءتها واستكمال الزيت في حال تناقصه.