بعد 14 عاما.. ممرضة هندية تتحدث عن تجربة العيش والعمل في المملكة
تحدثت ممرضة هندية تعمل بمدينة الملك سعود الطبية تدعى جيسي كورياكوز، عن تجربتها بخصوص الإقامة والعمل في المملكة.
ولفتت كورياكوز إلى أنها تعمل في مدينة الملك سعود الطبية منذ عام 2005، مبينة أن الكل سواسية ولا يوجد فرق بينها وبين غيرها من العاملين.
وتابعت أنها امتلكت العديد من الأصدقاء بعد التحاقها بالعمل، لافتة إلى أنها سعيدة جداً لعمل زوجها في وظيفة جيدة بالمملكة، وأن أطفالها يدرسون في مدارس اعتيادية.
#همة_وطن | "كل السعوديون لطفاء"، يوم مع الممرضة جيسي من الهند، التي تعمل بمدينة الملك سعود الطبية، وتجربة الإقامة والعمل في المملكة. @ksmcmedia #همة_حتى_القمة pic.twitter.com/gzcIhLXMzW
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 19, 2019
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