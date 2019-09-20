تطورات جديدة عن الجراح المصاب في غرفة العمليات بمستشفى بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أصيب طبيب إثر سقوطه داخل غرفة العمليات بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وتسرب علي جرحه سائل من داخل غرفة العلميات، ما استدعى من الطبيب طلب إجازة لمواصلة العلاج في بلده.

ومن جهتها، أبانت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، أن الطبيب سقط داخل غرفة العمليات، وتسرب إلى جرحه سائل كيماوي كان يستخدمه في تنظيف جرح أحد المرضى، كما نفت ما تردد عن تسرب مياه إلى غرفة العمليات.

ولفتت إلي أن قسم العمليات بمستشفى الملك فهد مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويراعى فيه أجود أنظمة ومعايير السلامة، وأن الإجراءات الطبية اللازمة اتخذت للطبيب في حينها، مبينة أن الحالة نوقشت في المجلس التنفيذي بالمستشفى في حينها، حرصا من الإدارة على متابعة جميع ما يحدث وسرعة معالجته.