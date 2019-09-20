الخطوط الجوية القطرية تواصل نزيف الخسائر بـ4.1 مليار ريال في عام
تواصل القطاعات الحيوية بقطر نزيف الخسائر إثر المقاطعة الرباعية لها نتيجة لسياستها الداعمة للإرهاب في المنطقة فضلاً عن سياسة الدولة الخاطئة التي أضرت بالإقتصاد .
وقفزت خسائر الخطوط الجوية القطرية إلى 4.14 مليار ريال قطري بزيادة 104% مقارنةً بخسائر السنة المالية الماضية والتي كانت 2.03 مليار ريال .
كما سجلت الخسائر التراكمية للخطوط القطرية بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس نحو 9.1 % من رأسمالها مقارنة ً بـ 4.5 % للعام المالي السابق عليه المنتهي بمارس 2018 .
ووفقاً لصحيفة محلية فإن اختيار قطر لممرات جوية بعيدة زاد من استهلاك الوقود وأدى لى ارتفاع تكاليفه بنسبة 36.1 % فضلاً عن ارتفاع الإيجارات التشغيلية للطائرات والمحركات مع عن تراجع الحجوزات بشكل كبير .
اترك تعليقاً