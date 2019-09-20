الخطوط الجوية القطرية تواصل نزيف الخسائر بـ4.1 مليار ريال في عام

ماجد القزيز(صدى):

تواصل القطاعات الحيوية بقطر نزيف الخسائر إثر المقاطعة الرباعية لها نتيجة لسياستها الداعمة للإرهاب في المنطقة فضلاً عن سياسة الدولة الخاطئة التي أضرت بالإقتصاد .

وقفزت خسائر الخطوط الجوية القطرية إلى 4.14 مليار ريال قطري بزيادة 104% مقارنةً بخسائر السنة المالية الماضية والتي كانت 2.03 مليار ريال .

كما سجلت الخسائر التراكمية للخطوط القطرية بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس نحو 9.1 % من رأسمالها مقارنة ً بـ 4.5 % للعام المالي السابق عليه المنتهي بمارس 2018 .

ووفقاً لصحيفة محلية فإن اختيار قطر لممرات جوية بعيدة زاد من استهلاك الوقود وأدى لى ارتفاع تكاليفه بنسبة 36.1 % فضلاً عن ارتفاع الإيجارات التشغيلية للطائرات والمحركات مع عن تراجع الحجوزات بشكل كبير .