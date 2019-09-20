بالفيديو والصور.. منسوبو متوسطة مجمع الأمير بتبوك يكرمون مديرهم السابق البلوي

محمود البلوي(صدى):

في ليلة من ليالي الوفاء ووقفة من وقفات التكريم لأهل التميز والإبداع ، كرٌم منسوبي متوسطة مجمع الأمير فهد بن سلطان بتبوك قائد المدرسة السابق الٲستاذ محمد بن مرزوق البلوي ، في ليلة وٲمسية من ٲجمل الليالي والٲمسيات امتزجت فيها مشاعر الٲخوة والمحبة ، وتم تقديم سيف تذكاري هدية من منسوبي المدرسة لقائدهم السابق ، والجدير بالذكر ٲن الٲستاذ محمد بن مرزوق البلوي ، حالياُ قائد ابتدائية بشر بن معاوية بتبوك ، وفي ختام التكريم توجه الٲستاذ محمد بن مرزوق البلوي بالشكر الجزيل لزملاءه في متوسطة مجمع الٲمير فهد بن سلطان ولقائد المتوسطة الحالي على هذه البادرة الغير مستغربة منهم.