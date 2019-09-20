مدرسة بتبوك تبادر بتسمية إحدى قاعاتها باسم الطالب معتز الحارثي رحمه الله

محمود البلوي(صدى):

قامت مدرسة متوسطة زيد بن الخطاب بتبوك بتسمية قاعة التدريب والاجتماعات في مدرستها باسم الطالب معتز بن خويتم الحارثي رحمه الله المتوفى بـابتدائية ضاحية لبن كما أعلن والده عن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله واشترط أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه إضافة إلى عدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة داعياً الله أن يغفر لابنه وأن يجعله شفيعاً له يوم القيامة.

كما نشكر القائد التربوي الأستاذ يوسف الوابصي والمرشد الطلابي الأستاذ بدر البلوي على هذه المبادرة الرائعه والطيبه والتي تهدف إلى الرساله الساميه بين المجتمع فجزاكم الله عنا خير الجزاء .