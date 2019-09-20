  • الجمعة 20

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. الكويت تعلن رفع درجة التأهب بكافة الموانئ النفطية والتجارية

الكويت تعلن رفع درجة التأهب بكافة الموانئ النفطية والتجارية

الكويت تعلن رفع درجة التأهب بكافة الموانئ النفطية والتجارية
خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الجمعة رفع حالة التأهب بجميع الموانئ النفطية والتجارية ومرافقها وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السفن والمرافق .

وأكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أن المستوى الأمني سيرتفع من ” ا ” إلى ” 2 ” ، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ، وفقاً للعربية نت .

جاء ذلك في اليوم التالي بعد رفع الجيش الكويتي حالة التأهب الإحترازي أمس الأربعاء ، مع رفعة حالة التهب بشركة النفط الكويتية لجميع منشآتها نظراً للتطورات الخطيرة بالمنطقة العربية .

وكان وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة صباح خالد الحمد الصباح ، قد أكد على إتخاذ أقصى درجات الحذر واليقظة ، مهيباً بالجيش الكويتي بمضاعفه جهده لحماية البلاد .

الجدير بالذكر أن الكويت جددت تضامنها مع المملكة إثر الهجوم الإيراني الجبان على منشآت نفط آرامكو ، مؤكدة أنها تقف ضد كل من يحاول تهديد أمن المملكة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22659 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يحفظ المملكة والكويت وكل من يساندهم من كل شر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *