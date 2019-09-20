الكويت تعلن رفع درجة التأهب بكافة الموانئ النفطية والتجارية

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الجمعة رفع حالة التأهب بجميع الموانئ النفطية والتجارية ومرافقها وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السفن والمرافق .

وأكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أن المستوى الأمني سيرتفع من ” ا ” إلى ” 2 ” ، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ، وفقاً للعربية نت .

جاء ذلك في اليوم التالي بعد رفع الجيش الكويتي حالة التأهب الإحترازي أمس الأربعاء ، مع رفعة حالة التهب بشركة النفط الكويتية لجميع منشآتها نظراً للتطورات الخطيرة بالمنطقة العربية .

وكان وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة صباح خالد الحمد الصباح ، قد أكد على إتخاذ أقصى درجات الحذر واليقظة ، مهيباً بالجيش الكويتي بمضاعفه جهده لحماية البلاد .

الجدير بالذكر أن الكويت جددت تضامنها مع المملكة إثر الهجوم الإيراني الجبان على منشآت نفط آرامكو ، مؤكدة أنها تقف ضد كل من يحاول تهديد أمن المملكة .