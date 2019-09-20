بالصور.. فتيات يؤدين السلام الملكي بلغة الإشارة في تبوك

محمود البلوي(صدى):

أنشدت مجموعة من الفتيات بتبوك، السلام الملكي بلغة الإشارة، خلال مشاركتهن في الحفل الختامي لاحتفاء فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة باليوم الوطني الـ89، وسط حماس وتصفيق زوار الفعاليات.

وتأتي الفكرة لتؤكد أن ذوي الإعاقة بشكل عام والصم منهم بشكل خاص لديهم مخزون كبير من حب الوطن والولاء له، ومن واجبنا أن نشركهم في الاحتفاء بيوم الوطن، الذي جاء هذا العام تحت شعار ” همة حتى القمة .

وأثارت الطفلة لمياء مرزوق البلوي من ذوي الإعاقة، إعجاب الجمهور بتعبيرها عن حب الوطن باللغة الصينية، بعدما قامت بحفظ وأداء عدد من النصوص المترجمة إلى اللغة الصينية الخاصة بالتعبير عن حب الوطن.