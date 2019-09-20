  • الجمعة 20

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه قبل يومين من حفله بالمملكة

حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه قبل يومين من حفله بالمملكة

حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه قبل يومين من حفله بالمملكة
أبوظبي(صدى):

أعلن المطرب الإماراتي عن إنتهاءه من أغنيته الجديدة ، كاشفاً عن طرحها للجمهور بعنوان “دلع يا بوش ” ، وذلك في أحدث عمل غنائي له .

والأغنية من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وألحان الجسمي نفسه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل وإيقاعات سمير القطان .

الجدير بالذكر أن النجم الإماراتي سيشارك في حفل غنائي ضخم بالمملكة مع الفنان الكبير عبادي الجوهر ضمن حفلات اليوم الوطني ، ومن المتوقع أن يمتع “الجسمي ” جمهور المملكة بالأغنية الجديدة بجانب باقة متنوعة من أغانيه الناجحة .

إقرأ أيضاً :

عبادي الجوهر وحسين الجسمي في حفل غنائي ضخم بالرياض الأسبوع المقبل


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *