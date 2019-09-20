حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه قبل يومين من حفله بالمملكة

أبوظبي(صدى):

أعلن المطرب الإماراتي عن إنتهاءه من أغنيته الجديدة ، كاشفاً عن طرحها للجمهور بعنوان “دلع يا بوش ” ، وذلك في أحدث عمل غنائي له .

والأغنية من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وألحان الجسمي نفسه، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل وإيقاعات سمير القطان .

الجدير بالذكر أن النجم الإماراتي سيشارك في حفل غنائي ضخم بالمملكة مع الفنان الكبير عبادي الجوهر ضمن حفلات اليوم الوطني ، ومن المتوقع أن يمتع “الجسمي ” جمهور المملكة بالأغنية الجديدة بجانب باقة متنوعة من أغانيه الناجحة .

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