عمل الرياض و شركة التعليم النوعي يوقّعان اتفاقية تفاهم

تركية البدر (صدى):

وقع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض الأستاذ احمد المطوع و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التعليم النوعي الدكتور محمد بن أحمد السريحي ،امس الثلاثاء الموافق18 محرم.

اتفاقية تفاهم لتوطين الوظائف النوعية في القطاع التعليمي لتوظيف اكثر 220 شاب وشابة سعوديين في مشروعات الشركة التعليمية خلال العام الحالي 2019، بعد تدربيهم وتزويدهم بالمهارات والتأهيل اللازم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح المطوع أن هذه الاتفاقية تأتي في أطار سعي الوزارة إلى رفع معدل التوطين وتحفيز القطاع الخاص على النمو الاقتصادي وتوطين الكوادر السعودية الشابة تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.