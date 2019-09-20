صور ترصد احتشاد المئات أمام متاجر أبل بالإمارات للحصول على آيفون 11

دبي(صدى):

رصدت بعض ” الصور ” احتشاد المئات من الأفراد منذ وقت مبكر اليوم الجمعة، أمام متجر ” أبل ” في مركز ” دبي مول ” بالإمارات.

ويأتي هذا الاحتشاد للحصول على الإصدار الجديد من هواتف الشركة ” آي فون 11 ” .

وأبرزت ” الصور ” اصطفاف المئات من الأشخاص أمام المتجر؛ حرصًا منهم على اقتناء الجوال الجديد.

وأُصيب بعضهم بالتعب جراء الوقوف الطويل؛ ما اضطرهم للجلوس على الأرض.

وكانت عددًا من متاجر ” أبل ” في عدد من المراكز التجارية الشهيرة بالإمارات، أعلن طرح ” آيفون 11 ” للجمهور بدءًا من اليوم الجمعة.