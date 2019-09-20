صور ترصد احتشاد المئات أمام متاجر أبل بالإمارات للحصول على آيفون 11
رصدت بعض ” الصور ” احتشاد المئات من الأفراد منذ وقت مبكر اليوم الجمعة، أمام متجر ” أبل ” في مركز ” دبي مول ” بالإمارات.
ويأتي هذا الاحتشاد للحصول على الإصدار الجديد من هواتف الشركة ” آي فون 11 ” .
وأبرزت ” الصور ” اصطفاف المئات من الأشخاص أمام المتجر؛ حرصًا منهم على اقتناء الجوال الجديد.
وأُصيب بعضهم بالتعب جراء الوقوف الطويل؛ ما اضطرهم للجلوس على الأرض.
وكانت عددًا من متاجر ” أبل ” في عدد من المراكز التجارية الشهيرة بالإمارات، أعلن طرح ” آيفون 11 ” للجمهور بدءًا من اليوم الجمعة.
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