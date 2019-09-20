  • الجمعة 20

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. صور ترصد احتشاد المئات أمام متاجر أبل بالإمارات للحصول على آيفون 11

صور ترصد احتشاد المئات أمام متاجر أبل بالإمارات للحصول على آيفون 11

صور ترصد احتشاد المئات أمام متاجر أبل بالإمارات للحصول على آيفون 11
دبي(صدى):

رصدت بعض ” الصور ” احتشاد المئات من الأفراد منذ وقت مبكر اليوم الجمعة، أمام متجر ” أبل ” في مركز ” دبي مول ” بالإمارات.

ويأتي هذا الاحتشاد للحصول على الإصدار الجديد من هواتف الشركة ” آي فون 11 ” .

وأبرزت ” الصور ” اصطفاف المئات من الأشخاص أمام المتجر؛ حرصًا منهم على اقتناء الجوال الجديد.

وأُصيب بعضهم بالتعب جراء الوقوف الطويل؛ ما اضطرهم للجلوس على الأرض.

وكانت عددًا من متاجر ” أبل ” في عدد من المراكز التجارية الشهيرة بالإمارات، أعلن طرح ” آيفون 11 ” للجمهور بدءًا من اليوم الجمعة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *