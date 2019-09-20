ترقب لصفقتي إندماج بين 4 شركات تأمين

علي القحطاني(صدى):

كشف وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما ” الدكيور “فهد الشثري ” عن عمليتي اندماج منتظرتين بين 4 شركات في قطاع التأمين .

وقال الشثري خلال مؤتمر “يورموني السعودية ” ، أن المباحثات بين الشركات الأربعة لا تزال في المرحلة الأولية ، بينما أكد أن “ساما ” تدعم عمليات الإندماج التي تنتج كيانات قادرة على تلبية متطلبات السوق .

ووفقاً لصحيفة محلية أكد “الشثري ” أن “ساما” ستدعم القطاع التأميني بالتشريعات النظامية اللازمة والكوادر ، مؤكداً أن القطاع يسير في طريقه الصحيح وفقاً لرؤية المملكة 2030 .