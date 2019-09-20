طرق هامة لتخفيف مخاطر الحمل بعد سن الـ35

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب نسا وتوليد عن مخاطر الحمل بعد تخطي الـ 35 ومن أبرزها سقوط الحمل، والولادة المبكرة، ووفاة الطفل عقب الولادة، وسكري الحمل، وتشوهات الكرموسومات، وتأخر نمو الجنين.

وتحدث عن مخاطر أخرى منها: انفصال المشيمة وما يؤدي إليه من مضاعفات للحمل والتي قد تصل إلى عدم القدرة على استكماله، والحاجة إلى ولادة قيصرية.

وتحدث عن طرق تخفيف تلك المخاطر من خلال تناول المكملات الغذائية الخاصة بالحمل منذ التخطيط له، وخاصة حمض الفوليك (الفولات)، علاج المشاكل الصحية أو حُسن إدارتها قبل حدوث الحمل، مثل مشاكل الغدة الدرقية والسكري وارتفاع ضغط الدم، تخفيف الوزن وضبطه قبل الإخصاب، الحصول على عدد ساعات النوم المطلوبة أثناء الحمل، التغذية الصحية المتوازنة، والابتعاد عن الأطعمة المصنّعة وخاصة لحوم الهوت دوغ واللانشون والبرغر والبيبروني، والمخبوزات الجاهزة، وتقليل الدهون بشكل عام، مع زيادة الخضروات والفواكه والمكسرات والبقول، إذا استمرت محاولات الحمل 6 أشهر بعد سن الـ 35 من دون نجاح عليك مراجعة طبيبة إخصاب.