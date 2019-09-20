مراكز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات تقيم اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

محمد السعران(صدى):

نفذت وحدة البرامج والأنشطة بالتعاون مع قسم العلاج الطبيعي بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات ومركز التأهيل الشامل بالدرعية ومركز التأهيل الشامل بالقدس التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار ( دور العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة لكبار السن) و ( الألم المزمن ) وذلك بحضور ٨٤ من موظفات هذه المراكز .

تضمنت الفعالية محاضرة تعريفية عن العلاج الطبيعي وتحسين جودة الحياة لكبار السن ألقتها الأستاذة / ندى باسويدان المعيدة بجامعة الأميرة نورة بالإضافة إلى مشاركة أخصائية العلاج الطبيعي بالدار أ/ هدى الصعيب ، حيث قامت بالتعريف عن قسم العلاج الطبيعي والخدمات المقدمة لكبار السن بالدار والتي تخللها توزيع البروشورات والتوزيعات من قسم العلاج الطبيعي بالدار ، كما تضمنت الفعالية المقامة في مركز التأهيل الشامل بالدرعية محاضرة بعنوان(مقدمة عن العلاج الطبيعي) ألقتها أخصائية العلاج الطبيعي. أ/روان الحقباني من (مركز قوة الحركة) إضافة إلى إقامة ركن للاستشارات وبالانتقال إلى مركز التأهيل الشامل بالقدس تم إقامة محاضرة توعوية عن مفهوم العلاج الطبيعي ومفهوم الجنف وطرق علاجه ألقتها الأخصائية ( جوزاء عبيد).

الجدير بالذكر أن دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات ومراكز التاهيل الشامل تضع الرعاية النفسية للمقيمين ضمن أهم أولوياتها ومتابعة علاجهم والحرص على مشاركتهم في البرامج والأنشطة التي تستهويهم وتساعدهم في أن يعيشوا حياة مستقرة وهادئة تحت عناية وإشراف الاجتماعيين والنفسيين بهذه المراكز .