بالفيديو والصور.. استقبال حافل للسعوديين بمطار دبي بمناسبة اليوم الوطني

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو استقبال حافل للمواطنين المسافرين على متن طائرة الرياض إلى الإمارات بمجرد وصولهم مطار دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .

وأظهر المقطع اعضاء فريق هويتي والعاملين بالمطار وهم مصطفين لتحية السعوديين وتهنئتهم باليوم الوطني ، مع إحتفاء الفرق الشعبية والأناشيد ورفع علم المملكة .

وحرص المستقبلين على ارتداء الشالات الخضراء مع مجسمات للعبارة الشهيرة “السعودي إماراتي والإماراتي سعودي ” ، فضلاً عن الورود والهدايا التذكارية لتعبر جميعها أن البلدين على قلب رجل واحد حكومةً وشعباً .