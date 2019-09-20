بالفيديو والصور.. استقبال حافل للسعوديين بمطار دبي بمناسبة اليوم الوطني
وثق مقطع فيديو استقبال حافل للمواطنين المسافرين على متن طائرة الرياض إلى الإمارات بمجرد وصولهم مطار دبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .
وأظهر المقطع اعضاء فريق هويتي والعاملين بالمطار وهم مصطفين لتحية السعوديين وتهنئتهم باليوم الوطني ، مع إحتفاء الفرق الشعبية والأناشيد ورفع علم المملكة .
وحرص المستقبلين على ارتداء الشالات الخضراء مع مجسمات للعبارة الشهيرة “السعودي إماراتي والإماراتي سعودي ” ، فضلاً عن الورود والهدايا التذكارية لتعبر جميعها أن البلدين على قلب رجل واحد حكومةً وشعباً .
اترك تعليقاً