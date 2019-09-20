السبب وراء توقيع مذكرة تفاهم بين « الإسكان » و « المهندسين »

عادل الحربي(صدى):

وقعت هيئة المهندسين ووزارة الإسكان مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون بين الجانبين في برنامج “استدامة”، وتنفيذ برامج ودورات تدريبية، لتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المُثلى، ورفع مستوى الأداء وتشجيع الابتكار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد مناهج وبرامج تدريبية وتأهيلية للمهندسين، تتوافق مع كود البناء السعودي.

ومن المفترض أنه سيتم منح العاطلين من ذوي الخبرة الأولوية في العمل، باعتمادهم كفاحصين في برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان بجميع خدماته المعتمدة.