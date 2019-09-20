4 مميزات تدفعك لاختيار العمل الحر بدلا من الوظيفة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن أسباب اختيار العمل الحر بدلا من الوظيفة منن أبرزها أولا.. المسئولية التى تقع على عاتق صاحب العمل الحر تجعله يظهر أقصى ما لديه من قدرات ليحقق نجاحات متتالية أما فى الوظيفة فقد يرى أغلب الموظفين أنفسهم أن نجاحهم الحقيقي فى ترقية لمرتبة أعلى بزيادة مالية جنيهات لا تتساوى مع خبراته.

ثانيا.. تقتل الوظيفة كل الشعور بالطموح فى الموظف فطموحه يقتصر على الترقية أو زيادة راتبه جنيهات معدودة بعد عناء وجهد شاق لسنوات طويلة، أما الطموح فى العمل الحر فهو العامل الأساسى فى حياة صاحبه، فإذا لم يكن للشخص هدف أو طموح أو حلم على استعداد تام لتخطى العقبات لتحقيقه فسيقف الشخص فى مكانه لا يستطيع الحركة.

ثالثا.. التخلص من تحكمات المدير والرئيس فى العمل من الممكن أن يكون حافز قوى لنجاح المشروع الذى يملكه الفرد ويديره بنفسه دون تحكمات من أحد فى مستقبله أو قيمة ما يتقاضاه فى نهاية الشهر من راتب.

رابعا.. العمل الحر يمكن الفرد من أن يحدد المبلغ الذى يريد ربحه ويسعى جاهدا لتحقيقه أما فى الوظيفة فالراتب الشهرى هو أقصى ما يتقاضاه الموظف.