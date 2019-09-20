وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود عن حاجتها لشغل وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– أطباء / طبيبات (عدة تخصصات).

– مدير إدارة جودة المختبرات.

– فني / فنية قلب وأوعية دموية.

– فني / فنية تخطيط قلب.

– مشرف مختبرات طبية.

– أخصائي / أخصائية باحث علوم طبية.

– مساعد باحث علوم طبية.

– فني / فنية أطراف صناعية.

– أخصائي وأخصائية قدم وكاحل.

– أخصائي وأخصائية أشعة صوتية للقلب.

– أخصائي وأخصائية محاكاة.

– مساعد ومساعدة طبيب أسنان.

– فني وفنية تخدير.

– فني وفنية تخطيط مخ وأعصاب.

– أخصائي وأخصائية علاج تنفسي.

– أخصائي وأخصائية أشعة.

– فني وفنية أشعة.

– صيدلي إكلينكي.

– مشرف أشعة مقطعية.

– فيزيائي طبي.

– أخصائي في تخصص الإرشاد الوراثي.

– ممرض عام وممرضة عامة.

– مساعد ومساعدة صحية.

– مصور طبي.

– منسق ومنسقة إداري صحي.

– عامل وعاملة نظافة.

* الشروط

– الوظائف الصحية تتطلب شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثًا وكتابة.

الوظائف تتطلب إجتياز كافة الاختبارات التقنية اللازمة.

وأشارت إلى أن التقديم سيتم من خلال الرابط التالي: هنا