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وزير مغربي يقع في خطأ فادح وينشر صورة إباحية عبر حسابه في فيسبوك

وزير مغربي يقع في خطأ فادح وينشر صورة إباحية عبر حسابه في فيسبوك
مليكة فؤاد(صدى):

تسبب خطأ فادح لوزير التشغيل والإدماج المهني بالمغرب محمد يتيم في فضيحة مدوية له ، بعدما نشر من حسابه الشخصي على “فيسبوك ” بجواله صورة إباحية .

ووفقاً لمواقع محلية ، فإن الوزير انتبه لها وقام على حذفها بسرعة ، فيما يبدو أنه كان يحتفظ بالصورة بأرشيفه الخاص .

واضطر “يتيم ” لإصدار بيان حول الفضيحة ، قال فيه أنه فوجئ هو وأعضاء بديوانه بإتصالات من متابعيه على “فيسبوك ” ينبهوه بالصورة المخلة .

وأنكر الوزير الإخواني والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بالمغرب صلته بتلك الصورة .

وكان الوزير ذاته قد طالته العديد من الإنتقادات العام الماضي بعدما شوهد مع ممرضته الحسناء التي تصغره في شوارع باريس متجولاً معها .

وبينما اتهمه البعض بإقامة علاقة غرامية معها ، بادر أعضاء حزبه بأنه سيتزوجها بعد طلاق زوجته وأم أبناءه .


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