« لصقة التطعيم » .. بديل للحقن ضد الإنفلونزا

واشنطن(صدى):

كشف فريق بحثي من جامعة ” روشستر بنيويورك ” تفاصيل عن اللصقة التي تقوم بالتحصين ضد الإنفلونزا، متطلعين أن تحل سريعًا محل التطعيم بالحقن المستخدم حاليًا.

وعن هذه اللصقة، أظهرت التجارب على الحيوانات والجلد البشري أن اللصقة الجديدة قادرة على الوقاية من عدوى الإنفلونزا.

حيث يحدث ذلك من خلال امتصاص الجلد للقاح وانتشاره بسهولة في أنحاء الجسم، من دون التسبب في مشاكل للجلد.

وتُعد هذه اللصقة تقنية مبتكرة لعبور حاجز الجلد من دون التسبب في ارتفاع مستوى السُّمّية أو أية التهابات، مع ضمان انتشار اللقاح في الجسم وعدم توقفه عند موضع اللصقة.

ويسهل التلقيح ضد الإنفلونزا عن طريق لصقة جلدية إمكانية تطعيم الأطفال الصغار في عمر 6 أشهر، والذين يحتاجون إلى لقاح للوقاية من العدوى.