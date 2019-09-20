مسلسل جديد مقتبس من سلسلة أفلام Harry Potter 

واشنطن(صدى):

كشفت شركة Warner Bros بعد 8 سنوات من طرح آخر أفلام السلسلة أنها تقوم باستئناف العمل على سيناريو لمسلسل جديد مقتبس من سلسلة الأفلام، موضحة أنه سيتم جمع الثلاثى دانييل رادكليف وروبرت جرينت وإيما واتسون.

ومن المتوقع أن المسلسل التلفزيوني بمثابة إكمال للقصة الأصلية وسيتم تصويره في كل من مدرسة هوجورتس وحول أوروبا، وحتى الآن يتم إخفاء أي تفاصيل عن العمل الجديد في Warner Bros.

وتحتوي السلسلة على مجموعة جديدة من أبطال العمل، ولا يتوقع أن تنشر أي معلومات جديدة حول المسلسل الجديد قريبا، لأنه لا يزال في المراحل الأولى من الإنشاء.

وكانت قصص هاري ورون وهيرميون انتهت مع عرض آخر أفلام سلسلة Harry Potter، الذى طرح باسم The Deathly Hallows،