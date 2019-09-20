لبشرة ناعمة.. طرق سهلة وفعالة لعلاج قشرة الوجه
تعاني بعض النساء من مشكلة قشرة الوجه التي تسبب لهن الإزعاج وقد تزيد سوءً مع محاولة إخفائها بأدوات التجميل .
وينصح الخبراء بإتباع النصائح التالية للتخلص منها :
1-تناولي كميات كبيرة من الماء ، لأن قلة المياه بالجسم سبب رئيسي وراء ظهور القشرة بالشعر والبشرة .
2-احرصي على تناول الفواكه بصفة يومية ، وذلك لقيمتها الغذائية العالية وعناصرها الهامة لبشرتك .
3-قومي بعمل حمام بخار للوجه ، فهو فعال في التخلص منها ، ويعمل على تنظيف البشرة .
4-يمكنك الإستحمام بالماء الدافئ سواء في الصيف أو الشتاء لأن المياه الباردة تزيد من القشرة .
اترك تعليقاً