لبشرة ناعمة.. طرق سهلة وفعالة لعلاج قشرة الوجه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من مشكلة قشرة الوجه التي تسبب لهن الإزعاج وقد تزيد سوءً مع محاولة إخفائها بأدوات التجميل .

وينصح الخبراء بإتباع النصائح التالية للتخلص منها :

1-تناولي كميات كبيرة من الماء ، لأن قلة المياه بالجسم سبب رئيسي وراء ظهور القشرة بالشعر والبشرة .

2-احرصي على تناول الفواكه بصفة يومية ، وذلك لقيمتها الغذائية العالية وعناصرها الهامة لبشرتك .

3-قومي بعمل حمام بخار للوجه ، فهو فعال في التخلص منها ، ويعمل على تنظيف البشرة .

4-يمكنك الإستحمام بالماء الدافئ سواء في الصيف أو الشتاء لأن المياه الباردة تزيد من القشرة .