متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر ” التنمر ” هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر بطريقة متعمدة ومتكررة.

حيث تُعاني المدارس في الآوانة الأخيرة من انتشار التنمر بين الطلاب؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير نصائح تساعد طفلك على مواجهة ” التنمر ” بالمدرسة.

* إيضاح الحقوق الخاصة بأبنائكم في نطاق تعاملهم مع أقرانهم.

* استخدام القصص المصورة التي تستعرض صورة بها مظهر من مظاهر التنمر؛ لشرح كيفية التعامل في حال صادفوا مثل ذلك الموقف.

* التقدم بشكوى ضد ” المتنمر ” وعدم السكوت عن الأخطاء.

* توعية الأبناء بأنهم قد يتعرضون للعنف أو للإيذاء من قبل الأصدقاء، وأن عليهم مصارحة الوالدين في حال حدوث ذلك لإيجاد الحل.

* إذا كانت الإساءة لفظية فلا يقم بالرد بإهانة مماثلة، الجدل معهم سيعطيهم القوة وسيؤدي إلى المزيد من المشاكل.

* إذا كان الإيذاء بدنيًا يجب أن يبقى في أمان، ولابد أن يدافع عن نفسه ويطلب مساعدة شخص آخر.

* الثناء الدائم على مواقف الأبناء وتصرفاتهم التي يتخذونها في حين تعرضوا لمواقف مماثلة من قبل أقرانهم.

* زرع الثقة بالنفس وعدم الخوف من الآخرين أو الوقوع تحت سيطرتهم وتهديداتهم.