« الترفيه » : نطمح لاستقطاب 69 مليار دولار بحلول عام 2030

عادل الحربي(صدى):

صرح عمر باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، أن الهيئة تطمح بحلول 2030 إلى استقطاب ما يقارب 69 مليار دولار من الاستثمارات في القطاع، وخلق أكثر من 200 ألف وظيفة.

وقال ” باناجه ” خلال لقاء مع قناة ” سي إن بي سي عربية ” : ” إجمالي ما كان ينفقه السعوديون سنويًا للترفيه خارج المملكة بلغ 5.6 مليار دولار تقريبًا، قبل إنشاء هيئة الترفيه ” .

وعن مواسم السعودية وفعالياتها، أوضح أنها للمدى القصير؛ وتهدف إلى خلق مناخ ترفيهي واعد يشمل قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة.

فيما تمثل ” القدية ” وغيرها من المشاريع التي تحتاج إلى بنية تحتية مشاريع دائمة طوال السنة وعلى المدى الطويل.