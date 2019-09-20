انضمام تيم ماثيون إلى الموسم الرابع من This Is Us

واشنطن(صدى):

انضم الممثل الأمريكي تيم ماثيسون إلى الموسم الرابع من مسلسل This Is Us، حيث يلعب ماثيسون دور ديف، والد ريبيكا بيرسون، وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة والد ريبيكا على الشاشة في المسلسل الدرامي الذى يعرض على شبكة NBC.

وضمت قائمة ممثلي المسلسل كل من ميلو فينتيميليا، ماندي مور، جاستن هارتلي، كريسي ميتز، ستيرلنج ك. براون، سوزان كيليتشى واتسون، كريس سوليفان، ايريس بيكر، فيث هيرمان، والعمل عبارة عن سلسلة دراما تتبع عائلة بيرسون على مر العقود من الآباء جاك وريبيكا في الثمانينيات إلى أطفالهم كيفن، كيت وراندال

ومن المقرر أن يعرض الموسم الرابع فى 2019-20، والخامس في 2020-21، والسادس في موسم 2021-22،