معاملات ذوي الشهداء على أولوية وزارة العدل

نايف السالم(صدى):

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بسرعة إنهاء معاملات ورثة الشهداء وإعطاءها الأولوية وعدم التأخر فيها .

ومن المقرر إنهاء أي إشكالات حول تسليم الشيكات لذوي الشهداء ، إذ ستقوم كتابة العدل بتسليم الشيك سواء أكان استلام مبلغ أو يتضمن شراء منزل .

ووفقاً لعكاظ ، في حالة وجود قاصر سيتم تسليم شيك المبلغ أيضاً من كتابة العدل ، بينما سيتم تسليم الشيك المتضمن شراء منزل من المحكمة ، .

وكانت وزارة العدل قد قامت بدراسة حول الإستفسارات حول إشكالات عند تسليم شيكات ذوي الشهداء ، وتم حسمها بناءً عليها .