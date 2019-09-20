علاج جديد للقضاء على الشيخوخة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اكتشف فريق طبي بحثي تابع لـ « مركز أبحاث مايو كلينك » علاج للشيخوخة يعمل على طرد الخلايا الشائخة.

و ظهر تحسن ملحوظ على المرضى الذين خضعوا للدراسة، من خلال تغيرات إيجابية في الدم والجلد وأنسجة الدهون، حيث أثبتت نتائج الدراسة التي خضع لها 9 من مرضى السكري والسرطان، وبعد 3 أيام ظهر تقلص كبير في أعداد الخلايا الشائخة التي تولد السموم في الجسم.

واعتمدت الدراسة على تقديم جرعات من «مضادات الشيخوخة» (Senolytics)، كما اعتمد العلاج في التجارب التي أجرتها مايو كلينك على عقار يحتوي على دواء كيرسيتين – Quercetin (وهو دواء معروف من مضادات الأكسدة) ودواء دازاتينيب (Dasatinib) وهو من الأدوية المعيقة لعمل الإنزيم تيروزين كيناز، ويستخدم لعلاج أنواع محددة من اللوكيميا.