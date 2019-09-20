السوق المالية تعلن عن استيعاب « تداول » لطرح أرامكو رغم ضخامته

علي القحطاني(صدى):

أبدى محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، توقعاته بأن تكون السوق الرئيسية للطرح الأولي لشركة أرامكو هي السوق السعودية عبر شركة السوق المالية ” تداول ” .

حيث صرح ” القويز ” بأنه تم التأكد من تجربة جميع الأنظمة واللوائح؛ وذلك للتأكد من استيعاب طرح كبير بحجم ” أرامكو ” ، مبينًا أن الهيئة مهتمة بجاهزية طرح ” أرامكو ” رغم ضخامة حجم الطرح.

وأضاف خلال مؤتمر يوروموني بالرياض أمس الخميس: ” إن إجراءات التأكد من الجاهزية للطرح بدأت منذ فترة، والكثير من العقبات أزيلت خاصة مع فتح السوق والاستمرار في عملية التطوير والانضمام للمؤشرات الأجنبية ” .

وفيما يتغلق بحجم الطرح المزمع في ” تداول ” قال: ” إن هذا الأمر يرجع إلى مجلس إدارة الشركة، وأصحاب القرار في ذلك، حيث تهتم الهيئة بأن منصة السوق متاحة للطرح بغض النظر عن قرار تحديد حجمه “