ضعف القدرة الجنسية والأمراض القلبية.. أبرز الأمراض التي يسببها « المندي »

الرياض(صدى):

كشفت بعض الدراسات الحديثة التى أشرف عليها طبيب، أن ” المندي ” يحتوي على مادة خطيرة قد تكون السبب في الاصابة بسرطان البلعوم.

حيث أظهرت بعض الدراسات أن مادة ” النيتروزأمين ” الموجودة في المندي، وأي نوع من أنواع اللحوم المتعرضة لأدخنة النار بشكل مباشر قد تسبب الاصابة بالمرض، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الأضرار التي يسببها ” المندي ” :

– ارتفاع ضغط الدم.

– ضعف القدرة الجنسية.

– يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

– صيب الإنسان بأمراض مختلفة مثل ” ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم ” ؛ وهذا يؤدي لضيق الأوعية الدموية وبالتالي ضعف الجهاز التناسلي.

– لحم المندي سبب للإصابة بالأمراض القلبية مثل ” حدوث انسداد في الشريان الأورطي ” ، والذي يعمل على نقل الدم من منطقة القلب مسببًا الإصابة بأزمة قلبية.

– تناول كمية صغيرة من لحم المندي لا تؤدي لحدوث أضرار كبيرة، أما في حال الإفراط في تناول المندي وبكميات كبيرة فإن ذلك يهدد الصحة.

– يرفع من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة مثل ” ارتفاع الكوليسترول بالدم أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى سرطان البلعوم ” وغيرها.