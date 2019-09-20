ضعف القدرة الجنسية والأمراض القلبية.. أبرز الأمراض التي يسببها « المندي »
كشفت بعض الدراسات الحديثة التى أشرف عليها طبيب، أن ” المندي ” يحتوي على مادة خطيرة قد تكون السبب في الاصابة بسرطان البلعوم.
حيث أظهرت بعض الدراسات أن مادة ” النيتروزأمين ” الموجودة في المندي، وأي نوع من أنواع اللحوم المتعرضة لأدخنة النار بشكل مباشر قد تسبب الاصابة بالمرض، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الأضرار التي يسببها ” المندي ” :
– ارتفاع ضغط الدم.
– ضعف القدرة الجنسية.
– يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.
– صيب الإنسان بأمراض مختلفة مثل ” ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم ” ؛ وهذا يؤدي لضيق الأوعية الدموية وبالتالي ضعف الجهاز التناسلي.
– لحم المندي سبب للإصابة بالأمراض القلبية مثل ” حدوث انسداد في الشريان الأورطي ” ، والذي يعمل على نقل الدم من منطقة القلب مسببًا الإصابة بأزمة قلبية.
– تناول كمية صغيرة من لحم المندي لا تؤدي لحدوث أضرار كبيرة، أما في حال الإفراط في تناول المندي وبكميات كبيرة فإن ذلك يهدد الصحة.
– يرفع من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة مثل ” ارتفاع الكوليسترول بالدم أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى سرطان البلعوم ” وغيرها.
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