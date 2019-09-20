« التعليم » تحذر المقاصف المدرسية من مخالفة الاشتراطات الصحية

عادل الحربي(صدى):

قالت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن الوزارة لن تتوانى في معاقبة أي مقصف مدرسي يخالف الاشتراطات الصحية سواء بالغرامة أو الإجراءات الإدارية.

وحذرت الشهري خلال تصريحات صحفية، المقاصف من مخالفة الاشتراطات الصحية، مبينة أن لجنة فنية من الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء على تطوير الشروط والمواصفات لتقديم تغذية مدرسية صحية وآمنة لطلاب وطالبات المدارس.

ولفتت إلي أن الوزارة حريصة على أن تكون أسعار الوجبات المدرسية متوافقة مع الأسعار في السوق.