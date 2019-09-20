أزمة كبيرة بسبب بغداد بونجاح قبل مواجهة الهلال والسد القطري

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي النجم الساحلي التونسي، يعاني من أزمة كبيرة قد تتسبب في خصم 6 نقاط من رصيده؛ حيث أن لجنة التأديب بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أخطرت الفريق بضرورة صرف مستحقات نادي اتحاد الحراش الجزائري، من صفقة انتقال الهداف الجزائري بغداد بونجاح، إلى صفوف السد القطري.

وأشارت إلى أن نادي النجم الساحلي أصبح مطالبًا بدفع مبلغ 222 ألف يورو، قيمة 5% من انتقال بونجاح إلى السد، في حين أمهلته لجنة التأديب أسبوعًا لدفع مستحقات نادي اتحاد الحراش، أو يتم خصم 6 نقاط من رصيده بمسابقة الدوري التونسي.

وجاء ذلك خلال استعداد بونجاح للمشاركة مع فريقه السد أمام الهلال، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.