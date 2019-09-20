تتوالى القصص.. تفاصيل وفاة مواطنة بسبب عملية التكميم قبل عامين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف مواطن عن تفاصيل وفاة زوجته جراء عملية تكميم قبل 35 شهراً، وذلك بالتزامن مع وفاة سيدة بسبب نفس العملية في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الطائف.

وأوضح الزوج، أنه تعرّف على طبيب التكميم من خلال مقاطع بـ«سناب شات» الذي أقنعه بإجراء العملية لزوجته مقابل 25 ألف ريال.

وأشار إلى أنها تـوفيت بعد 15 يوماً من العملية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن القضية التي رفعها لم يصل فيها إلى نتيجة أو حكم نهائي؛ بينما علق المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي: «ننتظر نتائج التحقيق حتى لا نؤثر على مجرياته».

اقرأ أيضًا: