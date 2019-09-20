بالفيديو.. «آل مغني» يوضح سبب أزمته مع النصر: 10 آيفون

نواف السالم(صدى):

كشف عضو شرف نادي النصر سعد آل مغني، سبب أزمته الأخيرة مع إدارة النادي، وهو تقديمه 10 أجهزة آيفون إلى الجماهير.

وأوضح آل مغني، خلال مداخلة مع برنامج «في المرمى» الذي يعرض على قناة «العربية»: «لو كنت أعلم أن تلك الهواتف ستسبب مشكلة لقدمت مساويك على الأقل كسبت منها أجر».

وأشار إلى أن رئيس إدارة النصر صفوان السويكت أرسل له رسالة أخبره فيها بأنه بالقويعية للبحث عن لاعب محترف؛ مؤكدًا أن لديه معلومات بأن المشرف على الكرة بالنادي عبدالرحمن الحلافي سيلغي عقد اللاعبين بيتروس وأحمد موسى ونور الدين أمرابط خلال مرحلة الانتقالات الشتوية.