رجل وزوجته يقتلان آخر بسبب الطمع والشرف الزائف

القاهرة(صدى):

أقدم رجل وزوجته في مصر، على القتل العمد، والسرقة بعد أن قتلا صاحب مصنع وتركا جثته في سيارته المرسيدس أسفل الطريق؛ حيث اعترفت الزوجة بتفاصيل جريمة قتل المجني عليه، بالاشتراك مع زوجها.

وروت المتهمة التفاصيل: «شاهدت المجني عليه في كافيه بشارع جامعة الدول العربية، قبل الجريمة بيومين، وكان معاه بنات كتير، وعمال يصرف عليهم، أنا قلت ده عمال يصرف يبقى رجل غني.. بدأت أظهر إعجابي بيه.. ومفيش دقايق لَفَتّ انتباهه، واخدنا أرقام بعض».

وتابعت: «فعلا كلمته وحضر لبيتنا في المنشية، وطلع الشقة وكان جوزي مستخبي في البلكونة، دخل زوجي وعمل نمرة الشرف، المجني عليه مخافش منه، وبعدين اتخانق معاه زوجي، ضربه روسية أغمى عليه، وخنقه لحد ما مات، سرقنا منه 2100 جنيه.. وحطينا الجثة في عربيته المرسيدس واتحركنا بيها، وبعدين تركنا العربية وفيها الجثة أسفل الدائري».