شركة OnePlus تزيح الستار عن هاتفها الأفضل بالعالم

وكالات(صدى):

أزاحت شركة OnePlus الصينية مؤخرًا، الستار عن هاتف متطور بمواصفات تجعل منه واحدًا من بين أفضل الهواتف الذكية؛ حيث أن الشاشة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية والتي أتت بقدرات عرض مذهلة للصور والفيديوهات.

ويتميز بالكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، والتي ثبتت على هيكل متحرك مخفي داخل جسم الهاتف، يخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، كما سيتميز هاتف OnePlus 7 Pro الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+12) ميغابيكسل.

وتأتي الكاميرل مزودة بفتحات عدسات كبيرة ستسمح بالتقاط صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، أما معالج هذا الهاتف فسيكون Snapdragon 855+، أقوى معالج مطروح للهواتف الذكية حاليًا، وقادرًا على التعامل مع شبكات 5G.

ومن ناحية ذاكرة الوصول العشوائي، من المفترض أن تكون 8/12 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 512 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية؛ فيما سيطرح في الأسواق بعد منتصف أكتوبر القادم بسعر يبدأ من 600 دولار.