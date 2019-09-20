مانشستر يونايتد يحقق فوزًا صعبًا على أستانا

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا صعبًا بهدف نظيف على أستانا ممثل قازاخستان في مستهل مشوارهما بالمجموعة 12 للدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد أمس الخميس.

ونجح اللاعب الشاب ميسون جرينوود من تسجيل الكرة من بين ساقي الحارس على القائم القريب في الدقيقة 73 بعد أن استحوذت تشكيلة المدرب أولي جونار سولشار الشابة التي شهدت تغييرات كثيرة على الكرة لكنها عانت لكسر حالة الجمود.

واقترب الفريق، من أن يهز الشباك بعد ثلاث دقائق عندما سدد فريد كرة قوية لترتطم بالعارضة وأهدر ماركوس راشفورد فرصة خطيرة بعد عشر دقائق أخرى بتسديدة من مسافة قريبة ذهبت للحارس مباشرة.