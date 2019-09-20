وفاة وإصابة 9 أشخاص في حادث مروري بالدمام

نايف السالم(صدى):

توفي شخصين وأصيب سبعة آخرين، في حادث مروري وقع على امتداد طريق أبوحدرية بمدينة الدمام.

وصرّح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من أحد المواطنين عن الحادث، حيث جرى توجيه 4 فرق إسعافية على الفور، مدعمة بفرقتين من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه اتضح وجود حالتي وفاة، و 7 إصابات تراوحت بين الخطرة المتوسطة والمستقرة، فيما تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفى النعيرية العام .