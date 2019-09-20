الحصيني: متوقع رياح على 7 مناطق وموجة حر على 3 أخرى

الرياض(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق الرياض ونجران وشمال وغرب الشرقية وشرق مكة والمدينة وعسير والباحة، اليوم الجمعة.

وقال ” الحصيني ” : ” متوقع الجمعة رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق الرياض ونجران وشمال وغرب الشرقية وشرق مكة والمدينة وعسير والباحة قد تثير الأتربة معظمها خفيفة إلى أن يصرفها الله ” .

وأضاف: ” ومتوقع أن تتعرض مكة والشمالية والمدينة إلى موجة حر تستمر ثلاثة أيام باقي المناطق الحرارة حول معدلاتها السنوية ” .

اقرأ أيضًا: