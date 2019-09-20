الحصيني: متوقع رياح على 7 مناطق وموجة حر على 3 أخرى
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق الرياض ونجران وشمال وغرب الشرقية وشرق مكة والمدينة وعسير والباحة، اليوم الجمعة.
وقال ” الحصيني ” : ” متوقع الجمعة رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق الرياض ونجران وشمال وغرب الشرقية وشرق مكة والمدينة وعسير والباحة قد تثير الأتربة معظمها خفيفة إلى أن يصرفها الله ” .
وأضاف: ” ومتوقع أن تتعرض مكة والشمالية والمدينة إلى موجة حر تستمر ثلاثة أيام باقي المناطق الحرارة حول معدلاتها السنوية ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82717 ] نشر منذ 36 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ,,