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الحصيني: متوقع رياح على 7 مناطق وموجة حر على 3 أخرى

الحصيني: متوقع رياح على 7 مناطق وموجة حر على 3 أخرى
الرياض(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق الرياض ونجران وشمال وغرب الشرقية وشرق مكة والمدينة وعسير والباحة، اليوم الجمعة.

وقال ” الحصيني ” : ” متوقع الجمعة رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق الرياض ونجران وشمال وغرب الشرقية وشرق مكة والمدينة وعسير والباحة قد تثير الأتربة معظمها خفيفة إلى أن يصرفها الله ” .

وأضاف: ” ومتوقع أن تتعرض مكة والشمالية والمدينة إلى موجة حر تستمر ثلاثة أيام باقي المناطق الحرارة حول معدلاتها السنوية ” .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82717 ] نشر منذ 36 دقيقة

ربنا يريد بنا خير ,,

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