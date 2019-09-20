الإعلان عن أسماء 276 متقدمًا ومتقدمة على وظائف الحرس الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الحرس الوطني، عن أسماء 276 متقدماً ومتقدمة على وظائفها؛ لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، في (مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1441/01/30هـ من الساعة (9) صباحاً.

وجاءت شروط الوزارة كالتالي:

1- إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2- إحضار سيرة ذاتية مكتوبة باللغة العربية.

3- الالتزام بموعد المقابلة المحدد وفي حال عدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

4- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التخصص والتقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

5- إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

6-إحضار السجل الاكاديمي مع نسخة منه.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاط من المتقدمين على نفس الوظيفة.

كما أشارت إلى أنه يمكن الاستفسار عبر الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23356) والبريد الإلكتروني ([email protected]) كما يمكنهم الوصول إلى عنوان اللجنة من خلال البحث عن ” مركز التدريب والبرامج الثقافية بخشم العان ” في خرائط قوقل، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code التالي: اضغط هنا .

للإطلاع على أسماء المرشحين: اضغط هنا .

للإطلاع على أسماء المرشحات: اضغط هنا .