مشاركات حكومية ومجتمعية يحتضنها معرض المؤتمر الدولي للبيئة في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

شاركت جهات حكومية وخاصة وجمعيات ذات علاقة بالبيئة، في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، الذي اختتمت فعالياته من يوم أمس بتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة منطقة عسير في مدينة أبها من الفترة 16 إلى 19 سبتمبر.

واحتضن المعرض المصاحب مشاركة جامعة الملك خالد وجامعة بيشة، التي قدمتا خلاله عدد من البحوث العلمية والدراسات والبحوث الخاصة بمجالات البيئة في المنطقة، فيما شاركت عدد من المؤسسات والجمعيات التابعة لوزارة البيئة والمياه، والجمعيات التعاونية منها جمعية آفاق خضراء البيئية وجمعية اليسر المعنية بمزارع المورينجا، والجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة عسير، ورابطة عسير الخضراء، ورابطة بللسمر للبيئة، والمؤسسة العامة للري، والجمعية العمانية للمياه، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .

واشتمل المعرض مشاركات عدد من الأسر المنتجة في عسير بجناح خاص قدّم المنتجات والمشغولات اليدوية والفضيات، إضافة إلى المأكولات والملبوسات والتحف الشعبية التي تعكس تراث منطقة عسير، فيما امتزجت الوان الفن التشكيلي بالمعرض من خلال ركن شاركن فيه فنانات عسير بلوحاتهن الفنية .

وحظي المعرض المصاحب لجلسات المؤتمر البيئي على مدى الأربعة أيام بتوافد الزوار من ضيوفه المشاركين على المستوى الدولي والمحلي الذين اطلعوا على ماتمتلكه المنطقة من امكانات بيئية متعددة وتنوع في طبيعتها.