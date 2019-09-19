تطورات الحالة الصحية للطلاب المصابين في حادث « حرث جازان »

تركي السالم(صدى):

وقع، اليوم الخميس، حادث مروري في محافظة الحرث، نتج عنه حالة وفاة و7 إصابات.

وكان من ضمن الطلاب المتوفيين، الطالبين خالد علي جدع وعبد العزيز محمد، إذ زار مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيري، أسرتهما.

كما نقل عسيري، تعازي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لأسرة الطالبين، ومدير عام التعليم وكل أسرة التعليم بالمنطقة، سائلاً الله لهما الرحمة والمغفرة ولأسرتهما الصبر والسلوان.

كما زار عسيري، الطلاب الخمسة المصابين بالحادث للاطمئنان على صحتهم.